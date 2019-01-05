الرابطة الثانية: النتائج الكاملة للجولة 16
النتائج الكاملة والترتيب بعد إجراء مباريات الجولة الـ16 من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، التي جرت يومي الجمعة والسبت:
الجمعة :
سريع غليزان - شبيبة بجاية 1-0
جمعية وهران - جمعية الشلف 1-0
اتحاد عنابة - اتحاد بسكرة 1-0
مولودية العلمة - مولودية سعيدة 2-0
السبت :
نجم مقرة - اتحاد الحراش 2 -2
ترجي مستغانم - شبيبة سكيكدة 0 - 1
رائد القبة - أمل بوسعادة 0 - 0
وداد تلمسان - اتحاد البليدة 3 - 1
الترتيب نقاط لعب
1. مولودية العلمة 31 16
2. جمعية الشلف 30 16
3. نجم مقرة 28 16
--. وداد تلمسان 28 16
5. اتحاد بسكرة 25 16
6. سريع غليزان 24 16
--. اتحاد عنابة 24 16
8. ترجي مستغانم 22 16
9. أمل بوسعادة 21 16
10. مولودية سعيدة 19 16
--. شبيبة سكيكدة 19 16
11. شبيبة بجاية 18 16
12. جمعية وهران 16 16
14. اتحاد الحراش 13 16
15. رائد القبة 12 16
16. اتحاد البليدة 6 16.