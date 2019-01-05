الرابطة الثانية: النتائج الكاملة للجولة 16

رياضة
5 يناير 2019 () - إ.ب/وأج
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النتائج الكاملة والترتيب بعد إجراء مباريات الجولة الـ16 من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، التي جرت يومي الجمعة والسبت:  

الجمعة :

سريع غليزان - شبيبة بجاية              1-0

جمعية وهران - جمعية الشلف           1-0

اتحاد عنابة -  اتحاد بسكرة                1-0

مولودية العلمة - مولودية سعيدة          2-0    

السبت :

نجم مقرة        - اتحاد الحراش             2 -2 

ترجي مستغانم - شبيبة سكيكدة             0 - 1 

رائد القبة - أمل بوسعادة                    0 - 0  

وداد تلمسان - اتحاد البليدة                 3 - 1  

                     

الترتيب                     نقاط         لعب

1. مولودية العلمة         31          16 

2. جمعية الشلف          30          16  

3. نجم مقرة               28          16

--. وداد تلمسان           28          16

5. اتحاد بسكرة           25          16  

6. سريع غليزان          24          16

--. اتحاد عنابة            24          16

8. ترجي مستغانم         22          16

9. أمل بوسعادة           21          16

10. مولودية سعيدة       19          16 

--. شبيبة سكيكدة          19          16

11. شبيبة بجاية          18          16

12. جمعية وهران       16            16

14. اتحاد الحراش       13           16 

15. رائد القبة           12            16

16. اتحاد البليدة         6             16.

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