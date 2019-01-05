النتائج الكاملة والترتيب بعد إجراء مباريات الجولة الـ16 من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، التي جرت يومي الجمعة والسبت:

الجمعة :

سريع غليزان - شبيبة بجاية 1-0

جمعية وهران - جمعية الشلف 1-0

اتحاد عنابة - اتحاد بسكرة 1-0

مولودية العلمة - مولودية سعيدة 2-0

السبت :

نجم مقرة - اتحاد الحراش 2 -2

ترجي مستغانم - شبيبة سكيكدة 0 - 1

رائد القبة - أمل بوسعادة 0 - 0

وداد تلمسان - اتحاد البليدة 3 - 1

الترتيب نقاط لعب

1. مولودية العلمة 31 16

2. جمعية الشلف 30 16

3. نجم مقرة 28 16

--. وداد تلمسان 28 16

5. اتحاد بسكرة 25 16

6. سريع غليزان 24 16

--. اتحاد عنابة 24 16

8. ترجي مستغانم 22 16

9. أمل بوسعادة 21 16

10. مولودية سعيدة 19 16

--. شبيبة سكيكدة 19 16

11. شبيبة بجاية 18 16

12. جمعية وهران 16 16

14. اتحاد الحراش 13 16

15. رائد القبة 12 16

16. اتحاد البليدة 6 16.