فاز فريق مولودية الجزائر على نادي بارادو بنتيجة (1-0) اليوم السبت بملعب عمر حمادي ببولوغين بالجزائر العاصمة، في ختام الجولة الـ16 من بطولة الرابطة المحترفة الثانية "موبيليس" لكرة القدم، التي جرت بقية مبارياتها أمس الجمعة.

وسجل الهدف الوحيد في هذا اللقاء اللاعب ميباراكو (44) لصالح "العميد".

وبفضل هذه النتيجة، ترتقي المولودية إلى الصف الثالث مناصفة مع وفاق سطيف برصيد 24 نقطة، في حين يتجمد رصيد "الباك" في النقطة 20 في المركز الثامن.

النتائج الكاملة والترتيب:

الجمعة :

نصر حسين داي - شباب قسنطينة 0-1

أهلي برج بوعريريج - مولودية وهران 3-1

مولودية بجاية - أولمبي المدية 1-1

جمعية أمل عين مليلة - شباب بلوزداد 1-1

اتحاد بلعباس - وفاق سطيف 2-0

دفاع تاجنانت - اتحاد الجزائر 1-0

شبيبة الساورة - شبيبة القبائل 0-1

السبت :

نادي بارادو - مولوية الجزائر 0 - 1

-- الترتيب : نقاط لعب

1. اتحاد الجزائر 33 16

2. شبيبة القبائل 29 16

3. وفاق سطيف 24 16

--. مولودية الجزائر 24 16

5. شبيبة الساورة 23 16

--. نصر حسين داي 23 16

7. شباب قسنطينة 22 16

8 - نادي بارادو 20 16

9. مولودية بجاية 19 16

10. مولودية وهران 18 16

--. جمعية عين مليلة 18 16

--. أولمبي المدية 18 16

-- أ. برج بوعريريج 18 16

--. اتحاد بلعباس 18 16

15. دفاع تاجنانت 17 16

16. شباب بلوزداد 11 16

ملاحظة : هذا الترتيب يأخذ بعين الاعتبار فوز جمعية عين مليلة بالغياب أمام شباب بلوزداد (3-0) و خصم 3 نقاط من رصيد النادي العاصمي.