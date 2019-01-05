ذكرت شبكة التلفزيون الأمريكية “سي بي أس”، أن مصر طلبت منها عدم بث حوار صحفي كان قد أجراه معها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحدّث فيه عن وجود تعاون أمني بين بلاده وإسرائيل في سيناء. وأكدت الشبكة أنها ستبث يوم الأحد “المقابلة التي لا تريد الحكومة المصرية رؤيتها على التلفزيون”.

وأوردت “سي بي أس”، أن “السفير المصري في الولايات المتحدة اتصل بفريق برنامج 60 دقيقة بعد إجراء المقابلة الصحفية، وقال إنه لا يمكن بثها”. وأكدت الشبكة، أنها على الرغم من ذلك، ستبث يوم الأحد “المقابلة التي لا تريد الحكومة المصرية رؤيتها على التلفزيون”. وفي إجابة على أحد الأسئلة، قال السيسي، وفق “سي بي أس”، إن “جيشه يعمل مع إسرائيل ضد الإرهابيين في شمال سيناء”.. لدينا تعاون واسع النطاق مع الإسرائيليين”.