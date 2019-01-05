حضر رئيس الحكومة سابقا، بلعيد عبد السلام، أمس، أشغال المجلس الوطني لحزب “تاج”، تعبيرا منه عن الاعتذار لعدم استطاعته حضور مؤتمر “تاج” الذي عقد شهر نوفمبر الماضي بسبب وعكة صحية. وقال رئيس “تاج”، عمر غول، إنّ “بلعيد عبد السلام قدم إلى مقر الحزب ليقدّم اعتذاره وأصرّ على أن يحضر أشغال المجلس الوطني للحزب لـ“يكتمل اعتذاره”، بصورة “تبرز أخلاق الرجال الكبار الذين يحسنون التقدير”.. فبغير التقدير لا يمكن بناء علاقات”. كما قام حزب “تاج” بتكريم المجاهد بلعيد عبد السلام على ما قدّمه للجزائر إبان الثورة وبعدها.