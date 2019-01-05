توارى مسؤول التجمع الوطني الديمقراطي في ولاية ساحلية وسطى، عن الأنظار وأصيب بصدمة جعلته ينعزل في مكتبه بعد هزيمة مقاول مغمور رشحه الأرندي وراهن عليه لافتكاك مقعد في انتخابات مجلس الأمة. فرغم البذل الوفير الذي تدفّق بسخاء على مئات المنتخبين، إلا أن الصندوق خيّب مسؤول الأرندي الذي وصفته إحدى صفحات الدعاية الافتراضية بـ “حفار قبور مرشحي الأفالان”، وهي عبارة سرعان ما تحولت إلى موضوع سخرية عبر المنصات الإلكترونية المحلية بمجرد أن تمكّن عميد “الأميار” أو “صاحب السبع عهدات بلدية” الأفالاني، من ترويض مرشح “الأرندي” وإخراجه من السباق “بتكتيكات أفالانية” لم تصمد أمامها “شكارة” المقاول الذي راهن عليه “الحفار” المهزوم!