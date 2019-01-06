انطلقت اليوم الأحد، ثاني عملية تصدير للمنتجات الجزائرية نحو إفريقيا، حيث اتجهت 150 شاحنة محملة بالإسمنت من ولاية تمنراست نحو النيجر، وهذا بإشراف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي.

ولإطلاق شارة هذه العملية كان بدوي مرفوقا بوزير التجارة السعيد جلاب ووزير النقل عبد الغاني زعلان، بغية بعث ديناميكية التصدير التي إنطلقت بجدية وعزم نهاية السنة الماضية، حيث ستخوض الجزائر معركة تصدير منتجاتها المصنعة محليا نحو إفريقيا، خصوصا بعد افتتاح خطوط نقل تجارية مع البلدان المجاورة.