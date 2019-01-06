نشر موقع "globalpetrolprices" المتخصص بأسعار الوقود تقريرا يتضمن قائمة بأسعار البنزين في دول العالم، وجاءت بعض الدول العربية في قائمة الأرخص، بينما تصدرت الدول الأوروبية قائمة أغلى الدول بسعر البنزين إلى جانب هونغ كونغ الأغلى عالميا.

وحسب"globalpetrolprices"، فتأتي فلسطين في المرتبة الأولى عربيا، من حيث أغلى سعر للبنزين بقيمة 1.73 دولار لكل لتر وتليها اليمن1.58 دولار، ثم الأردن بـ 1.36 دولار، والمغرب بـ 1.07 دولار.

و بالنسبة لأرخص سعر للبنزين عربيا ، فتتصدر ليبيا المركز الأول بـ 0.11 دولار،تليها السودان بـ 0.13 دولار ثم الكويت بـ 0.34 دولار وتحتل الجزائر المركز الرابع بـ 0.35 دولار.