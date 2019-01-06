يقوم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا غسان سلامة، بزيارة عمل إلى الجزائر يومي 7 و8 جانفي 2019.

وأشار بيان لوزارة الشؤون الخارجية، أنه "في إطار التشاور الدائم بين الجزائر والأمم المتحدة حول الوضع في ليبيا، يقوم غسان سلامة، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا بزيارة عمل الى الجزائر يومي 7 و 8 جانفي 2019".

كما أوضح ذات المصدر، أنه ومن "خلال هذه الزيارة، سيستقبل غسان سلامة من طرف وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل"، مضيفا أن "هذا اللقاء سيتمحور حول التطورات المسجلة في ليبيا على المستوى السياسي والأمني وتطبيق الاجراءات المتخذة في إطار مخطط عمل الأمم المتحدة من أجل تسوية الأزمة الليبية.