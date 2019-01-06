أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني ،اليوم الأحد ،أن مفارز للجيش الوطني الشعبي، ضبطت يوم 05 جانفي 2019، إثر عمليات متفرقة بكل من عين قزام وبرج باجي مختار وتمنراست، ستة مولدات كهربائية و ثماني مطارق ضغط ومركبتين رباعيتي الدفع وست دراجات نارية، بالإضافة إلى (400) غرام من مادة الديناميت وثلاثة صواعق ومعدات تفجير مختلفة.

من جهة أخرى، وحسب ذات البيان ، حجز حراس الحدود، بتلمسان (169) كيلوغرام من الكيف المعالج و(165) قرص مهلوس، فيما تم ضبط (190) قنطار من المواد الغذائية و(13099) وحدة من مختلف المشروبات بكل من بسكرة والوادي. كما أوقفت عناصر الدرك الوطني أربعة (04) أشخاص بحوزتهم ست (06) بنادق صيد و(1275) خرطوشة بكل من باتنة وبجاية وتبسة، في حين تمّ توقيف (33) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تمنراست وعين صالح، يضيف البيان .