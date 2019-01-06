يجد حسام عوار نجم ليون نفسه في حالة من الحيرة، بسبب صعوبة اختيار المنتخب الذي سيمثله في المستقبل.

وينتظر أن يتخذ اللاعب، بحسب موقع "سبورت" الفرنسي، قراره النهائي خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وبالتحديد بعد اللقاء الذي سيجمعه بجمال بلماضي مدرب "محاربي الصحراء".

عوار، المولود في فرنسا ومن الأصول الجزائرية، بإمكانه وفقا لقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تمثيل "الديوك" و"الخضر"، الساعين للفوز بخدماته باعتباره يشكل واحدا من أبرز المواهب الصاعدة في سماء كرة القدم العالمية.

وشارك عوار في 73 مباراة في مختلف المسابقات سجل خلالها 14 هدفا وأهدى 10 تمريرات حاسمة.