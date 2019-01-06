تدخلت أمس السبت عناصر الحماية المدنية لإخماد ثلاثة حرائق منفصلة بولاية غليزان.

وأوضحت مصادر عليمة لـ "الخبر"، أنه نشب حريق بحي المحطة الثانية في غليزان أفضى إلى تسجيل إصابة رضيع بحروق على كامل جسمه وشخص آخر يبلغ من العمر 52 سنة، حيث قدمت لهما الإسعافات الأولية وتم نقلهما لمستشفى محمد بوضياف.

أما الحادث الثاني فقد وقع داخل مسكن بدوار الثّوابت ببلدية بني درقن ولم تسجل فيه أية إصابات. في حين وقع الحادث الثالث داخل مدجنة لتربية الدّجاج ببلدية المطمر، وقد تمكن عناصر الحماية المدنية من إخماد النيران.