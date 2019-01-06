أعلن ملك ماليزيا، السلطان محمد الخامس، اليوم الأحد ، تخليه عن العرش، وفقا لبيان للقصر الملكي.

وأشار البيان الملكي إلى أن السلطان محمد الخامس تخلى عن العرش، بعد عامين فقط من توليه، وقبل استكمال فترة ولايته، التي تمتد لنحو 5 سنوات تقريبا. وتعد هده هي المرة الأولى، التي يتخلى فيها أي ملك عن عرش البلاد، قبل استكمال فترة ولايته.

وأوضح القصر الملكي الماليزي، أن بيان استقالة السلطان محمد الخامس ساري المفعول من تاريخ إعلانه. وأضاف البيان أن "خلال الفترة التي قضاها الملك في منصبه، حاول أن يفي بمسؤولياته كرئيس للدولة، ولعب دورا كداعم للاستقرار، ومصدر للعدالة، وأساس للوحدة"، دون ذكر أسباب التنحي.

وكان ملك ماليزيا السلطان محمد الخامس، قد تزوج من حسناء روسية أكسانا فويفودينا، الفائزة في مسابقة "ملكة جمال موسكو 2015". وعقد حفل الزفاف، في 22 نوفمبر الماضي ، بالقرب من موسكو. وذكر مصدر من القصر الملكي في ماليزيا ،أن السلطان، محمد الخامس، كان يزور عروسته باستمرار في روسيا خلال العام قبل زواجهما.وأضاف المصدر، أن أكسانا اعتنقت الإسلام قبل زواجهما الذي كان في موسكو.

وصعد الملك على العرش عام 2016، ومنصب الحاكم الأعلى أو رئيس الدولة هو منصب يختاره مجلس الحكام المؤلف من تسع حكام، ويصوت لرئيس الدولة أو الحاكم الأعلى مرة كل خمس سنوات. وكان محمد الخامس حاكم أو سلطان بالوراثة لولاية كيلانتان، وهذا زواجه الثاني بعد طلاق دام 10 سنوات.