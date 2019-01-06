أعلن نادي أحد السعودي، اليوم الأحد، عن وصول الدولي الجزائري السابق كارل مجاني إلى الأراضي السعودية، قادمًا من نادي سيفاس سبور التركي، تمهيداً لانضمامه لذات النادي

وكان نادي سيفاس سبور التركي، قد أعلن فسخ عقد الدولي الجزائري السابق كارل مجاني بالتراضي، في بيان على موقعه الرسمي. وقد التحق مجاني بالنادي التركي موسم 2017، قادما من النادي التركي الآخر ترابزون سبور، وسبق له اللعب لأندية ليفانتي وليجاناس موسم 2016. ويتجه الدولي الجزائري السابق، لمزاملة مواطنه عز الدين دوخة، في أول تجربة له في الدوري السعودي.