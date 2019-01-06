ذكر المتحدث باسم الشرطة الأفغانية سناء الله روحاني، اليوم الأحد، أن ما لا يقل عن ثلاثين عاملا لقوا مصرعهم في انهيار منجم فحم شمالي أفغانستان.

وقال المتحدث في تصريحات اليوم، أن ما لا يقل عن 30 عاملا لقوا مصرعهم بسبب انهيار أرضي في منجم لاستخراج الفحم يقع بمنطقة "كوهيستان" التابعة لإقليم بدخشان شمالي البلاد.

وأضاف، أن 20 عاملا آخر أصيبوا في الحادث، مشيرا إلى أن عمليات انتشال عمال آخرين عالقين داخل المنجم ما تزال مستمرة إلى حد الآن. كما لفت إلى أن السلطات لا تعرف عدد العاملين العالقين، مؤكدا أنه تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الانهيار.

وتعد حوادث الانهيارات الأرضية داخل مناجم الفحم من الحوادث الشائعة في الأقاليم الجبلية الواقعة في شمالي أفغانستان.