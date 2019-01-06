شرع نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الأحد، في زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران، استهلها بتفقد مدرسة التخصص في المطاردة بالمشرية، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار متابعة مدى تنفيذ برنامج سنة التحضير القتالي 2018 /2019 عبر مختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي، عبر كافة النواحي العسكرية، يقوم الفريق قايد صالح، ابتداء من اليوم الأحد 06 جانفي 2019، بزيارة عمل وتفتيش إلى وحدات الناحية العسكرية الثانية بوهران".

وأضاف البيان أن "الزيارة استهلت من مدرسة التخصص في المطاردة بالمشرية، فبعد مراسم الاستقبال رفقة اللواء مفتاح صواب، قائد الناحية العسكرية الثانية، استمع الفريق قايد صالح إلى عرض شامل حول مهامها الأساسية ومختلف نشاطاتها، كما تفقد بعض المرافق الإدارية والبيداغوجية للمدرسة، على غرار مختلف المدرجات وقاعات الدراسة ومحاكي الطيران وعاين مدى تنفيذ التوجيهات والتوصيات التي أسداها خلال زياراته السابقة للمدرسة، ليسدي بعدها بعض التوجيهات تصب جميعها في ضرورة مواصلة بذل الجهود والمثابرة للحفاظ على جاهزية الأفراد والعتاد في أعلى مستوياتها".

وبعد ذلك، التقي الفريق قايد صالح مع طياري المدرسة من إطارات ومتربصين حيث هنأهم على "الجهود الحثيثة التي يبذلونها في مجال التكوين"، حاثا الجميع على أن يكونوا في "مستوى التطلعات المنتظرة منهم".

وبالفرقة الثامنة المدرعة، استمع الفريق قايد صالح إلى عرض شامل قدمه قائد الفرقة حول هذه الوحدة الكبرى ومهامها الرئيسية، كما استمع إلى عرض آخر قدّمه قائد اللواء الـ36 مشاة آلية.

للعلم، سيشرف الفريق قايد صالح غدا الإثنين على تنفيذ تمرين بالذخيرة الحية تنفذه وحدات من الفرقة الثامنة المدرعة ووحدات أخرى من اللواء الـ36 مشاة آلية.