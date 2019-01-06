أكد معاذ بوشارب أن المؤتمر القادم للحزب يعد موعدا سياسيا ومحطة فاصلة في حياة جبهة التحرير الوطني، وأن الرهان هو عقد مؤتمر جامع ونوعي ولهذا فإن التحضيرات يجب أن تتميز بالجدية، لبلوغ هذا الهدف، في كنف الوحدة والتماسك".

وأبرز منسق هيئة تسيير حزب جبهة التحرير الوطني، أهمية النتائج التي تحصل عليها الحزب في انتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة التي أجريت يوم 29 ديسمبر الماضي معتبرا إياها "هامة بكل المقاييس" و "غير مسبوقة منذ إنشاء مجلس الأمة"، حسب ما أفاد به اليوم الأحد بيان للحزب.

و في كلمة له خلال اجتماع لأمانة الهيئة تمحور جدول الأعمال حول عديد القضايا ذات الصلة بالنتائج التي تحصل عليها الحزب في هذه الانتخابات، أشاد بوشارب بالنجاح الذي حققه الحزب في هذه الانتخابات مشيرا إلى أن عدد المقاعد الـ 31 التي تحصل عليها الحزب "تعتبر نتيجة هامة بكل المقاييس، وفوز مستحق، حقق الحزب من خلالها نتيجة غير مسبوقة منذ إنشاء مجلس الأمة".

وبعد أن نوه بمستوى التجنيد الذي سجله الحزب خلال هذه الانتخابات لدى الإطارات والمناضلين والمنتخبين، تعرض منسق هيئة تسيير الحزب "إلى نقاط القوة التي كانت وراء هذا الفوز الكاسح كما توقف عند مواطن الضعف المسجلة في بعض الولايات خاصة تلك التي لم يحقق فيها الحزب النتائج المأمولة"، يضيف المصدر ذاته.

وقد اغتنم بوشارب فرصة هذا اللقاء حيث قدم تهانيه إلى الفائزين في هذا الاستحقاق السياسي وإلى كافة المناضلين والمنتخبين، مشددا على "الدور الحيوي" الذي يضطلع به مجلس الأمة بمقتضى الصلاحيات الممنوحة له في دستور 2016 .

وفي الشق الحزبي، أوضح بوشارب أن هيئة تسيير الحزب بعد تنصيبها بقرار من رئيس الجمهورية، رئيس الحزب، عبد العزيز بوتفليقة، "باشرت مهامها، وفق رؤية واضحة، تهدف إلى إعادة الاعتبار للمناضلين وتقوية اللحمة بينهم وبعث الروح في الحزب ورص الصف وتعزيز وحدته"، معتبرا "النجاح الباهر الذي تحقق ثمرة طبيعية لهذا التوجه".

وبالنسبة للمؤتمر القادم للحزب، أوضح أن "هذا الموعد السياسي والتنظيمي محطة فاصلة في حياة جبهة التحرير الوطني، وأن الرهان هو عقد مؤتمر جامع ونوعي ولهذا فإن التحضيرات يجب أن تتميز بالجدية، لبلوغ هذا الهدف، في كنف الوحدة والتماسك".

وأوضح البيان أن الاجتماع "تميز بنقاش جدي بين أعضاء هيئة تسيير الحزب، تقييما لنتائج الانتخابات واستعراضا لأهم محطات التحضير لهذا الموعد، بالإضافة إلى تناول الوضع العام في البلاد على ضوء مستجدات الساحة السياسية الوطنية".