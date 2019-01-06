تم اليوم الأحد بوهران التوقيع على عقد شراكة بين مولودية وهران والشركة الوطنية للنقل البحري للمحروقات بأرزيو (إيبروك), ليفتح صفحة جديدة في تاريخ النادي الناشط في الرابطة الأولى المحترفة لكرة القدم، حسب والي الولاية، مولود شريفي.

وقال هذا المسؤول خلال ترأسه لمراسم توقيع العقد بأن هذا العقد "يعد إنجازا كبيرا بالنسبة للنادي الكبير للغرب الجزائري، ومن شأنه أن يسمح له باستعادة مجده الضائع". وذكر الوالي بأن أغلب الألقاب التي حصلت عليها المولودية في الماضي كانت خلال فترة إشراف مؤسسة وطنية عليها (نفطال)، مستبشرا خيرا بقدوم شركة ''إبيروك'' التي تعد أحد فروع مؤسسة سوناطراك.

ووقع على العقد رئيس مولودية وهران، أحمد بلحاج المعروف ب ''بابا'' من جهة، والرئيس المدير العام لإيبروك، بودية حسين من جهة أخرى.

وأضاف شريفي بأن هذا العقد "يدخل ضمن السياسة الجديدة التي تتبناها السلطات العمومية والقاضية بمرافقة أندية النخبة من خلال ضمها إلى شركات اقتصادية عمومية"، لافتا إلى أن اجتماعا جديدا سيعقد يوم الأربعاء المقبل بين الطرفين من أجل بحث تفاصيل وطبيعة الشراكة التي ستكون بين النادي والشركة.

وأوضح المدير المحلي للشباب والرياضة، بدر الدين غربي في هذا الصدد بأن "الأمور تتجه إلى تنازل أعضاء الجمعية العامة للمساهمين للشركة الرياضية للنادي عن أسهمهم لصالح ''إيبروك'' حتى تستحوذ هذه الأخيرة على أغلبية أسهم الشركة الرياضية.

من جهته، صرح أحمد بلحاج بأن مجيء ''إيبروك'' كان "مطلبا جماهيريا"، وأنه ناضل شخصيا من أجل أن يلتحق النادي بشركة عمومية حتى تمنح له "نفسا جديدا"، مردفا بأنه أثبت بالمناسبة أنه لا يتمسك بمنصبه. وتابع قائلا: "الأهم حاليا هو أن تتكاتف جهود الجميع من أجل إنقاذ الفريق من السقوط في انتظار التطلع إلى الأفضل بداية من الموسم المقبل".

و تواجه مولودية وهران، التي تعثرت الجمعة الفارطة أمام أهلي برج بوعريريج (3-1)، برسم الجولة الـ 16 من البطولة، خطر السقوط إلى الرابطة الثانية حيث تحتل المرتبة العاشرة مع أربعة أندية أخرى من بينها ثالث النازلين اتحاد بلعباس بـ 18 نقطة لكل منهم.