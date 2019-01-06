من عادة السلطات والمسؤولين أن لا يتعجلوا في الموافقة على عمليات التعويض ولا يتخذوا قرار تخصيص مبالغ مالية كجزء من مشاركة الدولة في تحمل الأضرار التي تلحق بالمواطنين ومن مختلف الفئات إلا بعد أخذ ورد، لكن وزير الفلاحة، خلال زيارته إلى ولاية الجلفة في الأيام الأخيرة، وبمجرد تلقيه مطالب بتعويض الموالين عما فقدوه من مواش جراء طاعون المجترات الصغيرة، وافق على ذلك ودون تردد، مؤكدا أن المطلب شرعي ومشروع، لكن ما لم يقله وزير الفلاحة هو كيف يتم تحديد من يستفيد من التعويض، خصوصا أن الجميع يعلم أن الموالين لا يؤمنون على أغنامهم؟