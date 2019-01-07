تمكنت سلطات ميناء مدينة مصراتة البحري (208 كلم شرق طرابلس) أمس الأحد من ضبط 8 أطنان من مخدر الحشيش داخل حاويتين لنقل البضائع.

وأوضحت إدارة الجمارك بميناء مصراتة البحري في بيان أن الكمية المضبوطة من مخدر الحشيش كانت موزعة داخل 260 حقيبة بواقع 60 قرص حشيش في كل حقيبة. وتم إتلاف الكمية بالكامل بحضور ممثلي النيابة العامة، بحسب البيان.

وكانت سلطات ميناء مصراتة البحري قد نجحت في أكتوبر العام الماضي من ضبط 38 مليون حبة مخدر قادمة من تركيا، تمثل أكبر شحنة من الحبوب المخدرة يتم ضبطها من قبل السلطات الليبية. وضاعفت ليبيا إجراءات التأمين في المنافذ البحرية للتصدي لمحاولات تهريب المخدرات عبر موانئها.