كشف تجار أوروبيون اليوم الإثنين عن إن الديوان المهني للحبوب طرح مناقصة عالمية لشراء كمية من قمح الطحين يمكن توريدها من أي منشأ.

واستنادا لوكالة "رويترز" للأنباء فقد طلبت المناقصة كمية اسمية قدرها 50 ألف طن، لكن الجزائر غالبا ما تشتري كميات أكبر بكثير من الكميات الاسمية التي تطلبها في مناقصاتها.

وأضاف نفس المصدر أن الموعد النهائي لتقديم العروض في المناقصة هو الثامن من يناير الجاري، على أن تظل العروض سارية حتى التاسع من الشهر نفسه.

وتشترط المناقصة شحن القمح على فترتين، أولاهما بين 16 و28 فبراير ، والثانية بين الأول والخامس عشر من مارس. ويمكن تحميل القمح المستورد من مناشئ أمريكا الجنوبية قبل ذلك في الفترة بين الأول والخامس عشر من فبراير ، وبين 16 و28 من الشهر ذاته.

وفي مناقصة القمح السابقة يوم 27 نوفمبر الماضي، اشترى ديوان الحبوب نحو 600 ألف طن بعدما طلب 50 ألف طن.

وقالت غرفة صناعة القمح الأرجنتينية يوم الجمعة إن الجزائر رفضت شحنة قمح من الأرجنتين لم تف بمعايير الجودة المتعاقد عليها.