أعلنت الحكومة الصهيونية أن ثلاثة وفود حزبية عراقية ضمت 15 شخصا، زارت فلسطين المحتلة خلال العام الماضي 2018، وبحثت قضايا خاصة بإيران والتطبيع.

وأشارت الخارجية الصهيونية في بيان نشرته على موقعها الرسمي في "تويتر"، أن "زيارة الوفد العراقي الثالث إلى فلسطين المحتلة جرت قبل عدة أسابيع". وأضافت أن "الوفود ضمت شخصيات سنية وشيعية وزعماء محليين لهم تأثيرهم في العراق، زارت متحف ياد فاشيم لتخليد ذكرى المحرقة، واجتمعت ببعض الأكاديميين والمسؤولين الصهاينة"، مشيرة إلى أن الخارجية الصهيونية تدعم هذه المبادرة دون إيضاح الهدف منها.

من جهته كتب المحلل والأكاديمي الصهيوني إيدي كوهين على "تويتر": "الحكومة العراقية أرسلت هذه الوفود للتفاوض مع إسرائيل على الانسحاب الإيراني من جنوبي سوريا مقابل وقف القصف الإسرائيلي للأراضي السورية".

وأكد كوهين أن "الوفود فاوضت أيضا على حل الأحزاب الشيعية في العراق وسوريا ولبنان ودول الخليج، وبحثت سبل التطبيع مع إسرائيل".

وقد ازدادت في الآونة الأخيرة زيارات الوفود العربية إلى فلسطين المحتلة كما لم تعد زيارات الصهاينة إلى الدول العربية تثير الاستغراب.