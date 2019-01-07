جددت الطائرات الصهيونية قصفها لمواقع فلسطينية في قطاع غزة فجر اليوم الإثنين، بذريعة إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع باتجاه إسرائيل مساء الأحد.

وقالت مصادر إعلامية في غزة أن الطيران الصهيوني استهدف موقع عسقلان التابع للمقاومة شمال قطاع غزة بصاروخين دون أن يوقع إصابات، مخلفا أضرارا مادية فقط.

وحسب وكالة "معا" الفلسطينية، قصف الطيران الصهيوني موقعا للمقاومة الفلسطينية في بلدة بيت لاهيا شمال غربي غزة.

وأشارت إلى أن طائرة مروحية أطلقت اليوم أول صاروخ على موقع عسقلان قبل أن تقوم الطائرات الحربية بإطلاق صاروخ آخر على الموقع ما ألحق أضرارا مادية جسيمة به.

من جهته ذكر الجيش الصهيوني، أن طائرات مقاتلة ومروحية حربية "أغارت على عدد من الأهداف داخل معسكر تابع لمنظمة حماس في شمال قطاع غزة اليوم الإثنين".

وكانت الطائرات الصهيونية قصفت مساء الأحد مرصدين في غزة وخان يونس دون الإبلاغ عن وقوع إصابات، بذريعة الرد على إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل سقطت في منطقة مفتوحة بعد ساعات من سقوط بالون حارق مساءا.