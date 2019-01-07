سيتم غدا الثلاثاء تنظيم عملية كبرى لصيانة وتهيئة نفق خراطة ببجاية، المتدهور بهدف ضمان أمن أفضل لمستعمليه ولتسهيل حركة المرور به.

وأفاد مسؤولو بلدية خراطة أنه، "سيتم تدعيم الإنارة العمومية داخل هذه المنشأة الفنية وإصلاح نظام التهوية وتنظيف الأرضية وتدعيم السقف باعتبارها تعد من النشاطات الاستعجالية التي تتطلب تجندا عاما ووسائل ثمان بلديات مجاورة ومديرية الأشغال العمومية وعدة مؤسسات خاصة.

و عرف نفق خراطة الذي دخل حيز الخدمة سنة 1988 ويبلغ طوله 7.5 كيلومتر ويقع على الطريق الوطني رقم 9 الرابط بين بجاية وسطيف تدهورا في وضعيته خلال السنوات الأخيرة لاسيما تراكم الدخان في الأنابيب ونقص الانارة و تراكم الزيوت على الطريق وتسرب المياه.

وتم تصميم النفق ليستوعب في البداية 11.000 سيارة غير أنها تصل حاليا إلى 40.000 سيارة ولم يعد متكيفا مع المتطلبات الوظيفية الجديدة سواء فيما يتعلق بالأمن أو انسيابية حركة المرور.

ووقفت شركة إسبانية للدراسات تم استشارتها في سنة 2014 على عدة نقائص ودعت إلى وضع معايير جديدة لجعل النفق فعالا بما في ذلك استخدامه في اتجاه واحد لتخفيف العبء الذي يتكبده.

ومنذ ذلك الحين تم الشروع في ازدواجية وعصرنة المشروع ومن المقرر تسليمه السنة الجارية.

وتأتي عملية الصيانة هذه في الوقت المناسب لتأمينه في انتظار الافتتاح النهائي لهذا المسار الجديد الذي تم رسمه بالتوازي مع الطريق القديم على الصخر على طول مضيق خراطة المتميزة بتصميم تكنولوجي نادر.