أقصى الأمين الولائي للتجمع الوطني الديمقراطي لولاية غليزان رئيس بلدية بني زنطيس، حمودي جيلالي، من صفوف الأرندي.

وأفاد بيان لحزب التجمع الوطني الديمقراطي بغليزان، تسلمت "الخبر" نسخة منه، أنه " وباقتراح من رئيس اللجنة الولائية للانضباط الذي كشف أن رئيس البلدية ارتكب أخطاء منها خيانة العهد والأمانة التي وكل بها من قبل التجمع الوطني الديمقراطي، وأنه قام بتصرفات لا مسؤولة، وأدلى بتصريحات عمومية تسيء للأرندي، كما أنه انتهك أحكام القانون الأساسي والداخلي للحزب، وانضمامه إلى صفوف حزب سياسي آخر، تقرر فصل المعني من صفوف الحزب".

للإشارة فإن رئيس بلدية بني زنطيس استقال من حزب الأرندي وانضم إلى حزب جبهة التحرير الوطني في شهر سبتمبر من السنة الماضية.