توفي 17 شخصا اختناقا بغاز أكسيد الكربون السام خلال الـ 24 ساعة الماضية بكل من باتنة وتلمسان والجزائر العاصمة، حسب ما أورده اليوم الإثنين بيان لمصالح الإعلام للمديرية العامة للحماية المدنية.

وسجلت مصالح الحماية أثقل حصيلة بوفاة 11 شخصا، منهم 5 ضحايا من عائلة واحدة بولاية باتنة وكذا 04 أشخاص من عائلة واحدة بولاية تلمسان و شخصين بولاية الجزائر على إثر أخطاء في الإجراءات الوقائية .

يذكر أنه منذ بداية شهر جانفي الجاري لقي 19 شخصا حتفهم اختناقا بغاز أكسيد الكربون وتم إسعاف 66 شخصا آخرين من طرف عناصر الحماية المدنية.