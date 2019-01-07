دعا النائب في البرلمان العراقي حسن الكعبي، وزارة الخارجية إلى فتح تحقيق في زيارة 3 وفود عراقية للكيان الصهيوني.

وقال الكعبي في بيان: "قضية الذهاب لأرض محتلة خط أحمر، ومسألة حساسة للغاية بالنسبة للمسلمين في أقصى مشارق الأرض ومغاربها. وعلى الخارجية التحقيق بما نقلته وسائل إعلام غربية وعبرية بشأن زيارة ثلاثة وفود عراقية إلى الكيان المحتل".

وأشار إلى أنه، "وجّه لجنة العلاقات الخارجية النيابية بالتحقيق في حقيقة هذه الزيارة ومدى دقتها، والكشف عن أسماء المسؤولين الذين زاروا الأرض المحتلة وبالخصوص من أعضاء مجلس النواب إن صحت الزيارة".

وأعلنت سلطات الاحتلال في وقت سابق، أن ثلاثة وفود حزبية عراقية ضمت 15 شخصا، زارت الكيان خلال العام الماضي 2018، وبحثت قضايا خاصة بإيران والتطبيع.