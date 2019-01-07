كثف وفد جنوب إفريقيا من تحركاته في العاصمة السنغالية داكار، قبل ساعات من انعقاد اللجنة التنفيذية للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم "الكاف" الأربعاء تمهيداً للإعلان عن الدولة المستضيفة لكأس أمم إفريقيا 2019 التي تقام الصيف المقبل، بعد قرار سحبها من الكاميرون.

وتتنافس مصر مع جنوب إفريقيا بشكل رسمي على الفوز بتنظيم البطولة التي ستقام خلال شهري جوان وجويلية المقبلين، بعد سحب التنظيم من دولة الكاميرون بقرار من اللجنة التنفيذية.

ووصل وفد جنوب إفريقي ضخم يتكون من قرابة 30 شخصاً من جميع المسؤولين في جنوب إفريقيا، يتقدمهم دانى جوردان عضو اللجنة التنفيذية للكاف، والذي يتزعم ملف بلاده للفوز بتنظيم كأس الأمم الإفريقية.

وانتشر أعضاء الوفد الجنوب إفريقي بين مسؤولي اللجنة التنفيذية لشرح الملف المقدم من بلادهم للفوز بكأس الأمم وأحقيتهم بتنظيم هذا الحدث الكبير، ويعقد الجميع جلسات مكثفة مع مسؤولي الكاف لإقناعهم بالتصويت يوم الأربعاء المقبل لصالح ملف بلادهم.