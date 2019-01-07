اقترب نادي نيس الفرنسي (الرابطة الأولى لكرة القدم)، من ضم الدولي الجزائري رياض بودبوز، لاعب ريال بيتيس الإسباني، خلال

فترة الانتقالات الشتوية الجارية، حسبما ذكرته وسائل الإعلام الفرنسية.

وأوضح موقع "Le 10 sport" أن باتريك فييرا مدرب نيس، نجح في إقناع اللاعب بالعودة إلى فرنسا مجددا.

وأشار الموقع أن الناديين الفرنسي والإسباني قد "توصلا إلى اتفاق بشأن الصفقة، وأن هناك بعض التفاصيل يتم الانتهاء منها".

ومن المنتظر أن ينضم مهاجم مونبوليي السابق، إلى نادي الجنوب الفرنسي في غضون الأيام القليلة المقبلة على سبيل الإعارة مع وجود بند بأحقية الشراء.

ويسعى نيس لضم مهاجم جديد، لخلافة الإيطالي ماريو بالوتيلي، الذي اقترب من الرحيل عن النادي.

من جهتها، حددت إدارة النادي الأندلسي (البطولة الإسبانية لكرة القدم - القسم الأول)، مبلغ 14 مليون أورو، للتنازل عن خدمات لاعب وسط ميدانها الجزائري، حسب ما نقلته الصحافة الإسبانية قبل أسبوعين.

وبعد التحاقه بصفوف النادي الأخضر والأبيض في 2017، قادما من فريق مونبوليي الفرنسي بعقد يمتد لأربعة مواسم، لم يتمكن بودبوز من إظهار قدراته وموهبته الحقيقية مع النادي المنتمي إلى "الليغا" الإسبانية، حيث اكتفى بالمشاركة معه في عشر مقابلات (لعب خلالها 612 دقيقة فقط منذ بداية الموسم وفي جميع المنافسات).