أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر) اليوم الإثنين، عن القائمة الطويلة للروايات المرشحة لنيل الجائزة خلال دورتها لعام 2019، والتي تتضمن 16 رواية، من بينها روايتين جزائريتين.

وتضم القائمة روايتين جزائريتين هما " ليالي إيزيس كوبيا " لواسيني الأعرج و"أنا أوحاييم" للحبيب السايح.

وتعالج الأعمال الروائية المرشحة، قضايا تمس الوضع الراهن في العالم العربي، كما تلقي الضوء على تاريخ المنطقة العربية وتراثها الثري، وتتطرق إلى قضايا إنسانية هامة، من قبيل الفقر، والموت، والاضطهاد، وحماية العائلة، والوطن. ويتميز عدد من الروايات في القائمة، بالسرد على لسان النساء، منها رواية عن تاريخ العراق الحديث على لسان صحافية، وقصص نساء في بلدان مختلفة، هاجرن إليها بعد الحرب الأهلية اللبنانية.

وتم اختيار القائمة الطويلة، من قبل لجنة تحكيم مكونة من خمسة أعضاء، برئاسة الباحث والناقد المغربي شرف الدين ماجدولين، المختص في الجماليات والسرديات اللفظية والبصرية والدراسات المقارنة، إلى جانب الشاعرة والكاتبة السعودية فوزية أبو خالد، المختصة في القضايا الاجتماعية والسياسية، والشاعرة والكاتبة الأردنية زليخة أبوريشة، الناشطة في قضايا المرأة وحقوق الإنسان، فضلا عن الأكاديمي والناقد اللبناني لطيف زيتوني، المختص في السرديات، والأكاديمية والمترجمة الصينية تشانغ هونغ يي.

ومن بين الروائيين الـ16 الذين وصلوا إلى القائمة الطويلة، ثمة العديد من الأسماء المألوفة، من بينهم ستة سبق أن وصلوا إلى المراحل الأخيرة للجائزة، هم أميمة الخميس عن رواية "الوارفة"، رشحت للقائمة الطويلة 2010، وهدى بركات عن رواية "ملكوت هذه الأرض" (القائمة الطويلة 2013)، وإنعام كجه جي (القائمة القصيرة مرتين عن رواية "الحفيدة الأمريكية 2009 " و"طشاري 2014)، وواسيني الأعرج (رشح لثلاث مرات للقائمة الطويلة عن رواية "البيت الأندلسي" 2011، و"أصابع لوليتا" 2013 و"رماد الشرق: الذئب الذي نبت في البراري" 2014) ومي منسى (رشحت للقائمة القصيرة عن رواية "أنتعل الغبار وأمشي" 2008)، وشهلا العجيلي (القائمة القصيرة عن رواية "سماء قريبة من بيتنا" سنة 2016. ووصل ،للمرة الأولى، للقائمة الطويلة لدورة 2019 من الجائزة، عشرة كتاب وهم محمد أبي سمرا، وإيمان يحيى، وجلال برجس، وحجي جابر، ومبارك ربيع، وكفى الزعبي، والحبيب السائح، وعادل عصمت، ومحمد المعزوز، وميسلون هادي.