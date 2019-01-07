واصل نائب وزير الدفاع الوطني, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، زيارته إلى الناحية العسكرية الثانية في يومها الثاني بتفتيش وتفقد بعض الوحدات المنتشرة بإقليم قطاع سيدي بلعباس, إلى جانب الإشراف على تنفيذ تمرين بياني بالذخيرة الحية "بُركان 2019"، حسب ما أفاد به اليوم الاثنين بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وقد استمع الفريق قايد صالح رفقة قائد الناحية العسكرية الثانية، اللواء مفتاح صواب، إلى عرض حول مجريات هذا التمرين، قدمه قائد اللواء 36 مشاة آلية، تضمن الفكرة العامة ومختلف مراحل تنفيذه.

وأوضح البيان أن هذا التمرين "شاركت في تنفيذه وحدات من الفرقة الـثامنة المدرعة ووحدات من اللواء 36 مشاة آلية، مع إقحام طائرات مقاتلة بغرض كشف الوحدات المعادية، ويهدف بالأساس إلى اختبار قدرات وفعالية منظومات الأسلحة والعربات التي تم تطويرها وعصرنتها على مستوى مؤسسات تطوير وعصرنة عتاد الجيش الوطني الشعبي".

وفي نهاية التمري،, قام الفريق قايد صالح بتفتيش بعض العربات القتالية المطورة والمعصرنة، ليلتقي بعد ذلك بأفراد الوحدات المنفذة للتمرين، حيث ألقى كلمة توجيهية بثت إلى وحدات الفرقة الـثامنة المدرعة واللواء 36 مشاة آلية عن طريق تقنية التحاضر عن بعد.