أصيب شخصان بجروح متفاوتة الخطورة في حادث اصطدام قطار لنقل البضائع بسيارة سياحية ببلدية مجاز الصفاء (50 كلم شرق قالمة)، حسب ما أفادت به اليوم الاثنين خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية بالولاية .

وأوضح المصدر بأن الحادث وقع ليلة الأحد إلى الاثنين على مستوى ممر غير محروس لطريق السكة الحديدية بذات البلدية الواقعة على الحدود الإدارية ما بين ولايتي قالمة وسوق أهراس مبرزا بأن الضحيتين هما من جنس ذكر وتبلغان من العمر على التوالي 36 سنة و63 سنة.

وأضاف المصدر بأن المصابين في الحادث تم إسعافهما من طرف فرق الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة بوشقوف بعين المكان ونقلهما إلى المؤسسة الإستشفائية لذات الدائرة.

من جهتها فتحت مصالح الأمن المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد أساب الحادث.