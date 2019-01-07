تمكن عناصر الدرك الوطني لوهران أمس الأحد من توقيف 14 شخصا من بينهم منظمو رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر حسبما علم اليوم الإثنين من هذا السلك الأمني.

وقد تمكنت الفصيلة الثانية للأمن والتدخل للدرك الوطني بمسرغين على مستوى نقطة مراقبة بمفترق الطرق عين خديجة (بلدية المرسى الكبير) من توقيف ستة أشخاص كانوا يعتزمون الهجرة بطريقة غير شرعية. وقد تم توقيفهم على متن سيارة بدون وثائق وبحوزتهم عملات أجنبية وحقائب ظهر بها ملابس وسترات نجاة.

وقد سمح التحقيق المعمق بمعرفة ظروف تنظيم الرحلة وتحديد وتوقيف منظمها يضيف ذات المصدر.

وبعد وضع خطة محكمة من طرف أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين الترك تم تشكيل فرقة جوارية مدعمة بأفراد من فصيلة الأمن والتدخل ببوسفر تم التنقل مساء الأحد إلى شاطئ بوسفر حيث تم توقيف 7 أشخاص بصدد التحضير للهجرة غير الشرعية عن طريق البحر من بينهم منظمون ومساعدون للهجرة غير الشرعية مع حجز قارب نزهة وعتاد و10 براميل بلاستيكية مليئة بالبنزين وبوصلة. وقد تم فتح تحقيق من قبل الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين الترك.