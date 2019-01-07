قدم نادي ريال مدريد لاعبه الجديد إبرهيم دياز، القادم من مانشستر سيتي،اليوم الإثنين، بعد اجتيازه الفحوصات الطبية بنجاح.

وأعلن ريال مدريد، مساء أمس الأحد، تعاقده رسميًا مع إبراهيم دياز قادمًا من صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي، حتى صيف 2025 المقبل.

وأصبح اللاعب الإسباني إبراهيم دياز صاحب الـ19 عامًا، أول صفقات الملكي في الميركاتو الشتوي الحالي.

لاعب منتخب شباب إسبانيا بدأ مسيرته في صفوف مالاغا، قبل أن ينتقل إلى مانشستر سيتي عام 2013.

دياز خاض إجمالًا 15 مباراة مع الفريق الأول لـ مانشستر سيتي، وسجل هدفين.

اللاعب يمتلك أصولًا مغربية، إذ ينحدر من مدينة مليلية الإسبانية المتواجدة داخل القطر المغربي، ولم يلعب بعد للمنتخب الأول لأي من جنسيتيه.