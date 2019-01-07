ثمن المجلس الوطني لحزب تجمع أمل الجزائر (تاج) اليوم الإثنين، مبادرة الدولة الجزائرية تحت قيادة رئيس الجمهورية، لإعادة بعث اتحاد المغرب العربي، باعتباره "خيارا استراتيجيا ومطلبا شعبيا".

وعبر المجلس الوطني للحزب في البيان الختامي لدورته العادية الأولى المنعقدة بعد المؤتمر الوطني الأول بالعاصمة، عن "ارتياحه لمبادرة الدولة الجزائرية تحت القيادة الحكيمة لرئيس الجمهورية في إعادة بعث اتحاد المغرب العربي، باعتباره خيارا استراتيجيا ومطلبا شعبيا، بما يّمكن الدول المغاربية من الذود عن مصالحها المشتركة ومغالبة الرهانات المتنامية والاستجابة لطموحات وآمال كل الشعوب المغاربية إلى المزيد من الوحدة والتكامل والاندماج".

وفي سياق متصل، أعرب المجلس عن مساندته لـ"المواقف الرصينة والمشرفة" للدبلوماسية الجزائرية ونوه بـ"نجاعتها في أن أصبحت مرجعا في المساهمة في حل مختلف النزاعات الداخلية، الإقليمية والدولية"، كما أشاد بـ"الالتزام الدائم للدبلوماسية الجزائرية بدعم القضايا العادلة في العالم".

وفي هذا الإطار، جدد المجلس موقفه "الثابت والدائم" لدعم القضية الفلسطينية حتى استرجاع سيادتها على أرضها وعاصمتها القدس، وحمل المجتمع الدولي "مسؤولياته" في الإسراع في تمكين الشعب الصحراوي من حق تقرير مصيره، كما دعا من جانب آخر "كل الأشقاء في ليبيا إلى اعتماد الحل السياسي من خلال الحوار والمصالحة الوطنية بعيدا عن أي تدخل أجنبي".

وفي الشقين الاجتماعي والاقتصادي، دعا المجلس الوطني لتاج، الحكومة إلى "الإسراع في معالجة ظاهرة الحرقة التي استفحلت مؤخرا"، وإلى "إبلاء عناية خاصة للشباب والمرأة والإطارات فيما يخص التوظيف والترقية وفسح مجال الفرص في الاستثمار وفي المشاركة الفعالة في التنمية الوطنية"، بالإضافة إلى "مضاعفة الجهود لبناء اقتصاد وطني قوي متنوع ومستدام".

وبخصوص الشأن الحزبي، ذكر المجلس كل منتخبي الحزب بـ"ضرورة الالتزام بتعهداتهم مع المواطنين"، وأكد حرصه على المشاركة في العملية السياسية وفي كل الاستحقاقات الانتخابية، والتزامه بـ"التنافس السياسي والحزبي النزيه والبنّاء والاعتماد على تقديم البرامج والحلول"، داعيا إلى "وضع ميثاق أخلاقي وطني من أجل أخلقة العمل السياسي والحياة العامة بعيدا عن التراشقات العقيمة وخطابات التهريج والتهييج".

وفي هذا الصدد، وبمناسبة الانتخابات الرئاسية المقبلة، دعت ذات الهيئة كل مكونات الشعب الجزائري من أحزاب سياسية وفعاليات المجتمع المدني وشخصيات وطنية وكذا أسرة الإعلام، إلى "تغليب صوت الحكمة والعقل والتنازل عن الحسابات الشخصية والحزبية للمساهمة في تنظيم هذا الحدث السياسي الكبير في أجواء هادئة وديمقراطية"، وكذا "التصدي لكل محاولات زعزعة أمن واستقرار الوطن".

وجدد المجلس دعوته للرئيس بوتفليقة إلى "الاستمرار في قيادة البلاد والتقدم إلى الاستحقاق الرئاسي لسنة 2019 مع دعم أي قرار يتخذه رئيس الجمهورية بهذا الشأن"، كما ثمن فكرة تنظيم ندوة وطنية للإجماع الوطني "لرفع التحديات وبناء الجزائر بتأطير الدولة ورعاية رئيس الجمهورية".

للإشارة فإن المجلس الوطني لتاج قرر بقاء دورته مفتوحة، بعدما صادق على رؤية الحزب للجزائر في آفاق 2050 وعلى الخطة الخماسية 2019 / 2024 وكذا البرنامج السنوي 2019.