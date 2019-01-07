خرج اجتماع نقابات التكتل لقطاع التربية بقرار الدخول في إضراب وطني يوم 21 جانفي متبوع باعتصامات ولائية أمام مديريات التربية في 22 من الشهر نفسه، في الوقت الذي أبقى التكتل باب التصعيد مفتوحا بعد هذين التاريخين سيرتبط بمدى استجابة الوزارة الوصية للمطالب المرفوعة.

فبعد اجتماع امتد لأكثر من 5 ساعات ناقشت خلاله نقابات التكتل نتائج المجالس الوطنية لكل نقابة وربطها بالواقع التربوي الذي لم يتغير منذ أول إعلان له عن نهاية الهدنة نهاية 2018، وبعد نقاش مستفيض وأخذ ورد في الآراء، توحدت كلمة التكتل في الانطلاق في الحركات الاحتجاجية تدريجيا، تكون بمثابة إنذار لوزارة التربية، على أن يصحبها التصعيد إذا تماطلت وزارة التربية في إيجاد حلول سريعة.

وكأول انطلاقة سيكون الإضراب الوطني سيد الموقف بتاريخ 21 جانفي، تليه في اليوم الموالي، أي في 22 جانفي، اعتصامات عبر 50 مديرية تربية عبر الوطن، وستجتمع نقابات التكتل يوم 24 جانفي من أجل تقييم هاتين الحركتين الاحتجاجيتين والنتائج التي أسفرت عنهما على مستوى القواعد ومدى تفاعل وزارة التربية معهما ويتم دراسة خلال اللقاء ذاته إمكانية التصعيد لاحقا.