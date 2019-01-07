قضت محكمة الاستئناف الجنائية لوهران اليوم الإثنين بالسجن لمدة 20 سنة نافذا في حق شاب قام بقتل صديقه البالغ من العمر 19 عاما في ماي 2017 بالقرب من الحاسي (وهران).

ووفقاً لقرار الإحالة فقد ذهب المتهم ك.ب (20 سنة) الذي كان يكسب قوت يومه من جمع وبيع أشياء مختلفة إلى جاره وصديقه ب.ب الحارس لموقف السيارات، ليطلب منه توضيحات بخصوص بطارية سيارة كان قد باعها له الضحية بمبلغ 4000 دج وتبين أنها مسروقة.

واندلع شجار بين الشابين انتهى بوفاة ب.ب الذي طعن في صدره. وفر ك. ب قبل أن يتم القبض عليه على الفور من قبل الشرطة.

وكشف الطبيب الشرعي الذي قام بعملية تشريح الجثة عن جرح عميق في جهة القلب تسبب في نزيف أدى إلى الوفاة.

وخلال المحاكمة الأولى في 26 سبتمبر 2018 نفى المتهم أية نية له بالقتل، وحكم عليه بـ 20 سنة سجنا.

وخلال محاكمة الاستئناف اليوم الإثنين جدد المتهم بأنه لم تكن لديه نية قتل ب.ب، مشيرا إلى أن الضحية هو الذي بدأ بالاعتداء عليه بواسطة قضيب وخنجر فما كان عليه إلا الدفاع عن نفسه.

من جهته، إلتمس ممثل النيابة العامة السجن المؤبد فيما رافعت محامية الدفاع من أجل إعادة تكييف الوقائع إلى الضرب والجرح العمدي المؤدي إلى الوفاة ملتمسة الظروف المخففة لموكلها الذي ليس لديه سوابق جنائية.