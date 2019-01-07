أكد وزير الطاقة مصطفي قيطوني اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن هناك مفاوضات جارية بين الجزائر و اسبانيا من اجل تصدير الكهرباء التي ينتجها المجمع الوطني سونلغاز إلى شبه الجزيرة الإيبيرية.

و صرح قيطوني خلال حفل المصادقة على مخططات التزام الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء و الغاز فرع سونلغاز "أننا سندخل بورصة (الكهرباء) بإسبانيا و نحن بصدد إجراء محادثات معها سيما من اجل تسوية مسائل الرسوم".

و اضاف الوزير انه "حان الوقت لمجمع سونلغاز من اجل تطوير نشاطه في مجال التصدير كما سبق و فعلته سوناطراك" و ذلك من اجل "تنشيط استثماراته و التوقف عن الاعتماد على الدولة".

كما أشار إلى أن تطوير صادرات الكهرباء سيسمح كذلك باستغلال جميع الإمكانيات الوطنية المخصصة للإنتاج الكهربائي.

و تابع قوله "انه أصبح من غير الممكن السماح بترك 5000 إلى 7000 ميغاواط غير مستغلة، فذلك يكلف كثيرا، و بالتالي يجب طرحها في الأسواق سيما الأوروبية و التونسية و الليبية و لما لا بلدان أخرى".

و ذكر قيطوني في ذات السياق ب"انه لا يمكننا الانتظار لفترات ذروة الاستهلاك من اجل وضع 20000 ميغاواط في ذات الوقت" في حين تبقى تلك الطاقات الوطنية غير مستغلة لمدة عشرة اشهر تقريبا.