أحيلت مساء اليوم امرأة عمرها 60 سنة على مصلحة الأوبئة بمستشفى محمد بوضياف بعاصمة ولاية المدية تنحدر من بلدية بوشراحيل شرقي الولاية، لتصبح رابع إصابة مشتبهة بذات الداء منذ بداية هذا الأسبوع تتراوح أعمارهم بين 38 و69 سنة من بينهم ثلاث نساء تنحدر اثنتان منهن تم الاشتباه في إصابتهما بذات الداء من بلديتي العمارية شرقي الولاية ومجبر جنوبها.

وبهدا يرتفع عدد المحالين على المصلحة المختصة لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة إلى تسع حالات منذ بدية جانفي من السنة الجارية.