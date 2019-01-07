ترسمت، أمس، الدعوة "الفايسبوكية" التي أطلقها وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، قبل 5 أسابيع للتنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف، بعد قطيعة تعدت ثلاث سنوات ونصفا، وقطع الوزير الشك باليقين بعدما فتح أبواب الوزارة لوفد نقابي قاده جلول حجيمي، وهو أول لقاء رسمي يجمع الغريمين حجيمي وعيسى بعد أشهر من التلاسن والتراشق الإعلامي والفايسبوكي.

انتعشت، اليوم، آمال الأئمة وموظفي الشؤون الدينية في تحسين أوضاعهم، بعدما وافق الوزير على دراسة أرضيتهم المطلبية المهنية والاجتماعية "دون قيد أو شرط ". وقد تأكدت بوادر الانفراج في أولى الجلسات التي دامت أكثر من 6 ساعات بمبنى الوزارة، جمعت الوزير وأمينه العام ومديرين مركزيين مع ممثلي التنسيقية على طاولة الحوار الاجتماعي "الجدّي" الذي وضع وزير الشؤون الدينية وطاقمه الوزاري الرفيع لبناته.

وفي هذا الشأن، أوضح جلول حجيمي لـ"لخبر" أن اللقاء يأتي ليضع حدا لقطيعة استمرت منذ خريف 2015 إلى غاية أول أمس، حيث فتح الوزير بابه واستقبل وفدا حاملا لكومة مطالب وهموم المغبونين المنتسبين للقطاع الذين يفوق تعدادهم 32 ألف موظف.

وقال حجيمي إن الوزير بدد الكثير من المخاوف حينما وافق على إطلاق سلسلة من المشاورات "دون قيد أو شرط"، وهو ما أذاب كومة الجليد التي تضخم حجمها بفعل التصريحات التي حملت رفضا لبعض المطالب الجوهرية والمصيرية لأهل القطاع.

ومن أبرز القرارات التي اتخذها الوزير، بصفته ممثلا للحكومة، تنصيب لجنة عليا يقودها شخصيا، ستجتمع دوريا وفقا لرزنامة يضبطها الطرفان، تقدم جميع المقترحات وتعرض للمناقشة و"التحكيم الوزاري" قبل عرضها على السلطات العليا المختصة للفصل في تجسيدها، وهي موضوع محاضر رسمية تحمل توقيع الوزير وممثل التنسيقية تحت إشراف المركزية النقابية.

وقدم حجيمي، أمس، في حسابه الرسمي على "الفيسبوك"، تفاصيل اللقاء الذي جمعه مع الوزير ومسؤولين سامين بالقطاع، حيث جاء في منشور حجيمي "وفاء لقواعدنا النضالية في إطلاعهم على مجريات الأحداث والمستجدات فإننا نؤكد تشكيلا رسميا للجنة وزارية مشتركة تدرس النقاط المتفق عليها وترفع أعمالها للوزير لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاحقا". كما نقل حجيمي "تعهد الوزير أمام الحضور بمناقشة كل المطالب المطروحة دون أية موانع، وهو التعهد الذي شمل أيضا دراسة أرضية المطالب الـ47 التي تبقى مفتوحة لبعض التعديلات والاقتراحات وفقا لما تراه القواعد النضالية ذات أولوية وأهمية".

وقال حجيمي لـ"الخبر" إن "الحوار هو الوسيلة الحضارية الوحيدة لمعالجة القضايا المطروحة في إطارها القانوني". ودعا أيضا "القواعد في مختلف الرتب والأسلاك الدينية والإدارية إلى المشاركة في صياغة المطالب والتعبير عن انشغالاتهم بكل حرية عبر مختلف الوسائل"، فيما جدد التنظيم تنبيه هذه الأخيرة بالمشاركة في لقاءات جهوية سوف تبرمج عبر مختلف جهات الوطن للتوضيح والتحسيس وتبليغ النتائج المتوصل إليها خلال اللقاءات المبرمجة مع اللجنة الوزارية المشتركة".