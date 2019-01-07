أشرف سهرة اليوم الاثنين, كل من وزير الثقافة عزالدين ميهوبي ووالي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ على إعادة فتح ساحة "بور سعيد", التي ستكون "فضاء جواريا ترفيهيا و فنيا في قلب العاصمة", حسبما صرح به المسؤولين.

واعتبر كل من وزير الثقافة و والي الولاية, أن إعادة تهيئة هذه الحديقة هو بمثابة "إحياء للفضاء العمومي الذي يشترك فيه المواطنين", و الذي سيكون من اليوم فصاعدا "مسرحا لاحتضان فعاليات فنية و ترفيهية لفائدة العائلات".

و طاف المسئولان رفقة أعضاء المجلس الشعبي الولائي ورئيس بلدية الجزائر الوسطى عبد الحكيم بطاش, في أرجاء هذه الساحة "الرمز" التي تتوسط بلديتي الجزائر الوسطى والقصبة, وتقابل بناية المسرح الوطني محي الدين بشطارزي من جهة و مفتوحة على الواجهة البحرية للعاصمة,



تجدر الأشارة إلى أنه تم اعادة الأرضية ووضع نوافير صغيرة وتجديد الكشك الموسيقي الذي يتوسط المربع والاعتناء بالغطاء النباتي الذي يميز الساحة منذ القدم, حسبما لوحظ.

وعاين المسؤولان التماثيل النصفية الأربعة التي وزعت على زوايا الساحة, وهي تماثيل لأربعة أعلام مسرحية جزائرية فقدتهم البلاد في مراحل مختلفة من تاريخها هم: محمد بوديا و عز الدين مجوبي و عبد القادر علولة وعائشة عجوري المشهورة بـ "كلثوم".



يذكر أن عملية إعادة تهيئة و ترميم هذه الساحة انطلقت في نهاية 2017 تكفلت بها بلدية الجزائر الوسطى في إطار مخطط التوجيه و التهيئة لولاية الجزائر 2015-2035, و هذا بهدف تحويلها إلى "فضاء جواري" للعائلات وزوارها.



و في ذات السياقي أكد عبد الحكيم بطاش, أن تكلفة هذه العملية "بلغت 16 مليار سنتيم, 50 بالمائة منها كرست لإعادة تهيئة و ترميم النسيج العمراني المحيط بالساحة أي بتعداد 9 عمارات" منها واجهة المسرح الوطني الجزائري ومقهى "طونطوفيل" بهدف تقديم "عمل متناسق".



كما سمحت أشغال إعادة التهيئة, وفق المصدر, بـ "اكتشاف أقواس (voutes) تعود إلى أكثر من قرن".

و قد برمجت إدارة المجلس الشعبي البلدي للجزائر الوسطى, يردف المتحدث, برنامجا فنيا ترفيهيا لفائدة الكبار و الصغار, حيث ستخصص مساءات يوم الثلاثاء لبرنامج جواري تربوي للأطفال و يومي الجمعة و السبت ستعود جلسات الشعبي تحييها فرق فنية.