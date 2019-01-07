لم يحصل أزيد من 100 مستفيد من المشروع السكني “أل بي بي” علي عمران 3 في برج الكيفان بالجزائر العاصمة، على مفاتيح سكناتهم بالرغم من انتهاء جميع الأشغال، سواء تلك التي تخص العمارات أو الأشغال الخارجية. وكان يفترض أن يتسلم المستفيدون مفاتيح سكناتهم في نوفمبر المنصرم، ثم تم تأجيل العملية إلى الشهر الموالي على مرتين، وهي التأجيلات التي أخلطت حسابات المستفيدين وأوراقهم، حيث لم يجدوا حلا لمعضلة عويصة: هل يجددون عقود إيجار السكنات التي يقيمون فيها، أم ينتظروا تجسيد الوعد الجديد بتسلم سكناتهم خلال الشهر الجاري. فمتى يتدخل المدير العام ويعطي إشارة تسليم المفاتيح للمستفيدين؟