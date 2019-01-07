يعيش المجلس الشعبي البلدي لبلدية باب الزوار، وهي إحدى أكبر بلديات الجزائر العاصمة، حالة انسداد حقيقي، بعد أن رفض الأعضاء من أحزاب الأفالان والأرندي وتاج وجبهة المستقبل المصادقة على المداولات. ويتهم هؤلاء رئيسة البلدية بالتقاعس في أداء مهامها، مما أدى إلى غرق البلدية في الأوساخ والأوحال والأسواق الفوضوية، رغم ما تملكه من موارد مالية ومن كفاءات في كل الميادين. والغريب أن أعضاء من حزب جبهة القوى الاشتراكية، وهو الحزب الذي تنتمي إليه الرئيسة، أمضوا العريضة المنددة بفشل الرئيسة والمطالبة بالتغيير.