تعرّض الممر الخشبي الخاص بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، الذي أنجز في صائفة 2018 بشاطئ شنوة في تيبازة، إلى عملية “تخريب منظم” وفي وضح النهار، فيما لا يزال الفاعل “مجهولا”، الأمر الذي أثار استياء ناشطين محليين كانوا وراء هذا العمل الخيري الذي قدّم خدمات جليلة لهذه الفئة من المجتمع، حيث مكنها الممر الخشبي من الاستمتاع بموسم صيفي مريح. وتؤكد المعاينة الميدانية التي قام بها أصحاب هذا المشروع التطوعي، أن جهة محلية قد تكون رسمية، وراء عملية تخريب الممر، بدليل العثور على اللافتة التي كانت قربه وعلى أعمدة تثبيت الممر، مستعملة في تسييج وتأمين منشأة رسمية محلية موضوعة في نفس الشاطئ، ولله في مسيري الشأن المحلي بتيبازة شؤون!؟