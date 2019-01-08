شدد رئيس اتحاد الجزائر، علي حداد، اللهجة مع المدير العام للفريق، عبد الحكيم سرار، والمدرب الفرنسي، تيري فروجي، حيث انتقد الرجل الأول في نادي “سوسطارة” بشدة البداية المحتشمة التي سجلها فريقه في مرحلة الإياب من البطولة.



لم يكن الاجتماع الذي عقده المسؤول الأول في اتحاد الجزائر، علي حداد، مع سرار والطاقم الفني، مساء أول أمس، عاديا، حيث أظهر مالك النادي عدم رضاه عن المستوى الذي قدمه الفريق في مرحلة الإياب وسقوطه في خرجته إلى تاجنانت، لاسيما أن تلك الهزيمة قلصت الفارق عن الملاحق شبيبة القبائل إلى أربع نقاط فقط، ما جعل السباق على اللقب ينبعث من جديد.

وبحضور كافة أعضاء الطاقمين المسير والفني عبّر علي حداد عن عدم رضاه عن النتائج التي سجلها الفريق هذا الموسم، مذكرا بتضييع الاتحاد هدفين رئيسين في منافستي كأس الكاف والعرب.



ولم يستثن حداد أيضا النتائج المتذبذبة التي سجلتها الفئات الشبانية وطالب بضرورة تدارك الوضع في القريب العاجل والبحث عن حلول ناجعة، كما شدد رئيس الاتحاد على التتويج بلقب البطولة هذا الموسم والانطلاق في تصحيح الأخطاء والعودة إلى سكة الانتصارات بداية من الجولة القادمة. وعن قضية المدافع شافعي، طالب حداد بتسوية سريعة لملف اللاعب قصد عودته إلى المنافسة مع الفريق بصفة عادية.



على صعيد آخر، كشف مصدر عليم أن إدارة الاتحاد مطالبة بدفع مبلغ أربعة ملايير سنيتم للاعبها السابق عكاشة حمزاوي كتعويض له على مستحقاته العالقة، حيث تمكن اللاعب من كسب معركته مع الفريق بعد مغادرته في الميركاتو الصيفي الماضي، بعدما رفع شكوى في حق الإدارة لدى الفيفا التي فصلت في القضية نهائيا.



وفي سياق آخر، يواصل المدرب الفرنسي تيري فروجي تحضير كتيبته تحسبا للمباراة المتأخرة التي سيخوضها فريقه يوم 15 جانفي القادم ضد النصرية، حيث سمح قرار تأجيلها باستعادة خدمات الحارسين زماموش ومنصوري ولاعب الوسط كودري، في حين يواصل العرجي ومفتاح وبن موسى العلاج.