من المنتظر أن يعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" اليوم في داكار اسم البلد المضيف لنهائيات كأس إفريقيا 2019، بعد تقديم موعد اجتماع لجنته التنفيذية الذي كان مقررا غدا.

ولم يحدد "الكاف" أسباب تقديم الاجتماع، علما أن موعده الجديد يصادف قبل ساعات من حفل توزيع جوائزه السنوية، والذي يقام في داكار أيضا.

وتنحصر المنافسة على الاستضافة بين مصر التي سبق لها تنظيم البطولة القارية الأهم على مستوى المنتخبات أربع مرات آخرها في العام 2006، وجنوب إفريقيا التي استضافتها مرتين (1996 و2013)، علما أنها الدولة الوحيدة في القارة السمراء التي استضافت نهائيات كأس العالم في 2010.

وكان "الكاف" سحب أواخر شهر نوفمبر الماضي، شرف تنظيم كأس إفريقيا 2019 من المضيفة الكاميرون على خلفية التأخر في إنجاز أعمال البنى التحتية ومنشآت الملاعب والقلق من الوضع الأمني.