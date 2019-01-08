كشف رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقيه محمد عن أن فكرة إطلاق جواز سفر موحد لكل الأفارقة باتت أقرب إلى الواقع مما يتخيل كثيرون.

وقال فقيه محمد، في رسالة بمناسبة رأس السنة الميلادية، إن الدورة العادية الـ32 لمؤتمر الاتحاد الأفريقي، ستشهد تقديم بعض التفاصيل المتعلقة بهذا الجواز، الذي وصفه بـ"الحلم الذي طال انتظاره".

وتابع "خلال المؤتمر الذي سيعقد في فبراير المقبل بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، سيتم عرض التفاصيل المتعلقة بتصميم وإنتاج وإصدار جواز السفر الإفريقي".

وأضاف أن الخطوة ستجعل "الحلم الذي طال انتظاره" أقرب إلى الواقع، من أجل "حرية تنقل كاملة عبرالقارة الإفريقية".

ويهدف الجواز الموحد إلى تسهيل حركة تنقل الأفارقة بين الدول الإفريقية، إلى جانب تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الحركة التجارية.

ويأتي هذا التطور، في أعقاب إعلان الاتحاد الأفريقي مبادرة "سوق جوية موحدة"، الهادفة إلى خلق سوق مشتركة للسلع والخدمات.

وقال موقع "كوارتز" إنه في حال صادق رؤساء الدول على تفاصيل هذه المبادرة، في فبراير المقبل، فإنها ستمهد الطريق لإصدار جواز سفر المقبل. وتابع أن الجواز الإفريقي سيكون في صالح مواطني الدول، الذين يحملون جوازات سفر "ضعيفة"، مثل جنوب السودان وبوروندي.

ويحتاج المسافرون من جنوب السودان وبوروندي إلى تأشيرات لزيارة 48 و47 دولة إفريقية على التوالي.

ولا يعرف، إلى حدود الساعة، مدى توافق الدول الأفريقية على هذه الخطوة، في وقت يواصل فيه خبراء الهجرة مناقشة إيجابياتها والتحديات التي ستواجهها، خصوصا معرفة تأثيرها على أمن الدول.