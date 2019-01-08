شهد الطريق الوطني رقم 12 الرابط بين ذراع بن خدة وتيزي وزو، فجر اليوم الثلاثاء، حادث مرور خلف وفاة شخصين و إصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وأفاد بيان لخلية الاتصال بمديرية الحماية المدنية لولاية تيزي وزو، أن الحادث المميت وقع في حدود الساعة السادسة من صباح اليوم، بالطريق الوطني رقم 12 على مستوى المكان المسمى "لي تومي" خلف مقتل رجل يبلغ من العمر 34 سنة و امرأة تبلغ 32 سنة وإصابة ثلاثة أشخاص بجروح مختلفة، تتراوح أعمارهم بين 23 إلى 52 سنة، و نقل أعوان وحدة الحماية المدنية بذراع بن خدة، اثنين منهم إلى مستشفى جراحة القلب بذراع بن خدة والثالث إلى المركز الإستشفائي الجامعي الشهيد محمد ندير بتيزي وزو لتلقى العلاج.

للإشارة الحادث المميت تسبب في شلل حركة المرور بالطريق الوطني رقم 12 لمدة حوالي أربع ساعات.