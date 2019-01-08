قال المدير العام للضرائب مصطفى زكارة، إنّ محصلات الجباية العادية بلغت خلال السنة المنقضية 3000 مليار دينار، واعتبرها نتيجة لتقارب الأهداف المسطرة في قانون المالية التكميلي لسنة 2018، وأشار إلى أنّ بواقي التحصيل الضريبي تقدر بأقل من 2000 مليار دينار، تضاف إليها الغرامات القضائية والمخالفات المختلفة غير المحصلة من قبل المصالح المختصة، وهو ما يجعل المبلغ الإجمالي لهذه المحصلات الضريئبية تصل إلى 8000 مليار دينار.

وذكر المتحدث، على هامش اليوم الإعلامي حول قانون المالية 2019 المنظم أمس بالعاصمة، بأنّ المصالح المختلفة للمديرية العامة للضرائب تواصل محاربة ظاهرة الغش أو التهرب الضريبي، من خلال غلق المنافذ التي يستعملها المعنيون بهذه الممارسات، كما هو الشأن بالنسبة للعديد من الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة عبر بنود قانون المالية للسنة الحالية، بالموازاة مع إدراج المعنيين ضمن قائمة الغشاشين ووضعها في متناول الجميع على شبكة الانترنت بكل التفاصيل ذات العلاقة بالرقم الجبائي الخاص به والسجل التجاري، وذلك في إطار تحذير المتعاملين الاقتصاديين من التعامل معهم.

وعلى صعيد آخر، قال مصطفى زكارة إنّ العديد من التسهيلات يمنحها القانون الساري العمل به لتحفيز الشركات على تسديد المستحقات الجبائية، وأوضح بأنّ المتعاملين الذين لديهم دين ضريبي يستفيدون في حال الاعتراف بالدين والتوجه لدفع المبلغ الكلي من الإعفاءات على الغرامات المترتبة عليه، بالإضافة إلى ما عبّر عنه بالضمانات الكبيرة التي يمنحها القانون لفائدة المتعاملين والشركات الجزائرية خلال تعاملها مع مصالح الضرائب.

وكان وزير المالية، عبد الرحمان راوية، قبل ذلك قد دافع خلال كلمته بالمناسبة عن الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، على اعتبار أنّها تكرس التوجهات التي تتبناها السلطات العمومية في مجال الذهاب نحو ترقية الصادرات خارج المحروقات، من خلال الاهتمام بالشركات الوطنية على مستوى القطاع العمومي والخاص على حد سواء، وهو ما يدل بمعنى المخالفة بأنّ قوانين المالية للسنوات السابقة لم تكن تحمي القدرة الشرائية للمواطنين، بحكم أنها كرست تخلي الحكومة التدريجي عن الدعم، عبر الزيادات المقررة في أسعار المواد الطاقوية خاصة.

وقال المسؤول الأول على قطاع المالية، إنّ قانون المالية لسنة 2019 يهدف بالمقام الأول إلى تشجيع الاقتصاد الوطني، والعمل على حماية القدرة الشرائية للمواطنين، في إشارة إلى أنّ بنود السنة الحالية لم تتضمن أعباء جبائية جديدة أو ضرائب يتحملها المواطن، خلافا لما كان عليه الأمر خلال السنوات الثلاث الماضية، تزامنا والصدمة الخارجية التي تسبب فيها انهيار أسعار المحروقات وتراجع المداخيل الوطنية.

واعترف عبد الرحمان راوية، بالموازاة مع ذاك، بالعجز المسجل في السنة الماضية والأرقام التي تجعل من التعامل مع الأزمة الحالية مأمورية صعبة على السلطات العمومية المسئولة، بالرغم من أنه استدل بالمؤشرات الرسمية، على غرار نسبة التضخم المستقرة في الحدود المتوقعة والمقدرة بـ4.5 في المائة، فيما أشار إلى أنّه من الناحية المقابلة أنّ قانون المالية الحالي يهدف لدعم المؤسسات المحلية، كانطلاقة لحماية المنتوج الوطني، عبر جملة الإجراءات التي تضمنها في هذا السياق، لاسيما ما تعلق منها بالإعفاءات الكبيرة في مجال تحمل الأعباء الجبائية والضرائب.