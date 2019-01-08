أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم الثلاثاء، اختيار مصر لتنظيم نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد سحب التنظيم من الكاميرون بسبب عدم جاهزيتها.

واجتمعت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي، اليوم، في العاصمة السنغالية دكار، لاختيار البلد المستضيف لـ"كان"،الذي يشارك فيه 24 منتخبا.

وكان على طاولة الاجتماع بلدان مرشحان، هما مصر وجنوب إفريقيا، حيث جرت زيارة الدولتين، في وقت سابق من الشهر الماضي، للوقوف على جاهزيتهما.

وكان"الكاف" قد أعلن، أمس الإثنين، تقديم موعد اجتماع لجنته التنفيذية إلى الثلاثاء بدلا من الأربعاء.

يشار إلى أن مصر استضافت البطولة القارية الأهم على مستوى المنتخبات 4 مرات آخرها عام 2006، مما يعني أن استضافة العام الحالي ستكون الخامسة، وهو رقم قياسي لم تحققه أي دولة إفريقية.

أما جنوب إفريقيا فاستضافت نسختي أمم إفريقيا 1996 (بدلا من كينيا بعدما امتنعت الأخيرة عن ذلك بسبب صعوبات مالية) و2013 بدلا من ليبيا.

وفي نوفمبر الماضي، قرر الاتحاد الإفريقي للكرة سحب تنظيم نهائيات "العرس الإفريقي" من الكاميرون، بعدما خلصت تقاريره إلى أن الدولة غير مستعدة لاستضافة "الكان"، بسبب تأخر إنجاز البنى التحتية والملاعب ومخاوف من الوضع الأمني.