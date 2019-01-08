توفي 28 شخصا وأصيب 1370 آخرون بجروح في 1249 حادث وقع خلال الفترة الممتدة من 29 ديسمبر إلى 5 جانفي الجاري، حسب ما أوردته، اليوم الثلاثاء حصيلة لمصالح الإعلام للمديرية العامة للحماية المدنية.

وسجلت مصالح الحماية أثقل حصيلة على مستوى ولاية خنشلة بوفاة 04 أشخاص و جرح 06 آخرين تم إسعافهم و تحويلهم إلى المراكز الإستشفائية على إثر 14 حادث مرور.

كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ 1020 تدخلا سمح بإخماد 623 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مختلفـة.

أما فيما يخص العمليات المختلفة فقامت وحدات الحماية المدنية بـ 4868 تدخل فـي نفس الفترة لتغطية 4287 عملية إسعاف و إنقاذ الأشخاص في خطر.